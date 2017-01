Auto belandt op zijn dak, bestuurder spoorloos

Net voorbij een lichte bocht werd een wagen met Franse nummerplaat op zijn dak in de gracht aangetroffen.

Het voertuig was zwaar beschadigd, de deuren zaten klem en er was een remspoor te zien van een tiental meter.

De wagen was leeg. Daarom zocht de brandweer een tijdlang in de bermen en velden langs de weg naar mogelijke slachtoffers. Zonder resultaat. Volgens sommige buurtbewoners zou er een bestelwagen net na het ongeval zijn gestopt. Het zou best kunnen dat de bestuurder in die bestelwagen is gestapt, maar dat moet het onderzoek nog uitwijzen.