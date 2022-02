Auto beschoten in Tielt, vrienden lanceren steunactie

In Tielt is een auto zwaar beschadigd na een beschieting met een bolletjesgeweer. Vrienden van het slachtoffer zijn een steunactie gestart.

De feiten gebeurden vorige week, op 6 februari. Onbekenden schoten meermaals naar de auto. Een ruit is verbrijzeld, er zijn gaten in het koetswerk en er is ook een band stuk geschoten. Er is een vermoeden over de dader, maar omdat daar geen bewijzen voor zijn moet de Tieltenaar zelf voor alles opdraaien.

"Heel unfair"

Vrienden noemen het slachtoffer een kerel met een gouden hart, die hen vaak naar huis brengt na een avondje uit, en daarom zelf ook niet drinkt. Dat uitgerekend hem zoiets overkomt heeft hen daarom hard geraakt. "Hij werkt hard en kon zijn droomauto aankopen zonder daarvoor een lening aan te gaan," zeggen ze. "Dit is zijn eerste droomauto die hij nooit zou wegdoen en zelfs later als oldtimer bewaren."

OM hem te steunen is nu een crowdfundingactie opgestart om een deel van de herstelling te kunnen betalen.