Auto in brand gestoken in Brugge

Gisterenavond is er een Audi A3 volledig uitgebrand in het centrum van Brugge. Volgens een branddeskundige van het parket zou het gaan om brandstichting. Voorlopig zijn er nog geen verdachten opgepakt.

Rond 20u30 gisterenavond werd de eigenaar van de wagen verwittigd door zijn buren dat er rook uit zijn wagen kwam. Niet veel later stond de Audi volledig in lichterlaaie. Alle hulp kwam te laat voor de wagen. Een woning in de Lange Raamstraat in Brugge liep ook schade op, omdat de auto één meter voor het huis geparkeerd stond.

Volgens de eigenaar bevestigden verschillende getuigen aan de politie dat er kwaad opzet mee gemoeid was en dat jongeren brandbaar materiaal onder zijn wagen gegooid zouden hebben. De branddeskundige van het parket bevestigde dat.

Er zijn geen slachtoffers gevallen, er is enkel materiële schade.