Auto in brand op afrit: E17 Waregem tijdje volledig afgesloten

In Waregem is de E17 net voor de middag een tijd volledig afgesloten geweest door een brandende wagen.

Het voertuig vloog rond 11u40 in brand op de afrit Waregem van de E17, richting Gent. Niemand raakte gewond.

Snelweg volledig afgesloten

"Door de dikke zwarte rook was het gevaarlijk rijden op de E17 in Waregem in de richting van Gent", zegt de woordvoerder van de Hulpverleningszone Fluvia.

"Daarom is de snelweg een tijdje volledig afgesloten geweest door de autowegenpolitie. Op die manier konden ook de bluswerken veilig verlopen. Intussen is het voertuig afgeblust en kan het verkeer weer door op de E17. Bij het incident is niemand gewond geraakt."