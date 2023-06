Auto brandt uit in Veurne

In Veurne is omstreeks 6.30 uur een auto uitgebrand langs de Europalaan nabij het oprittencomplex van de E40.

Zondagmorgen omstreeks 6.30 uur werd de brandweer van het korps van Veurne opgeroepen voor een autobrand langs de Europalaan nabij het oprittencomplex van de E40 in Veurne. Bij aankomst van de brandweer had de brand reeds een groot deel van de wagen vernield. De wagen, die langs de kant van de weg stond, ging volledig in de vlammen op. De monovolumewagen werd door de brandweer nageblust.