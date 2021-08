Langs de Izegemsestraat in Ardooie is afgelopen nacht omstreeks 2 uur een zwaar ongeval gebeurd.

Een autobestuurder die in de richting van Izegem reed, verloor er na een gevaarlijke bocht de controle over het stuur van zijn Mini Cooper. De wagen knalde tegen een woning en belandde uiteindelijk in de voortuin. De man moest bevrijd worden door de brandweer en werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De bewoners van de woning waren op het ogenblik van het ongeval aan het slapen aan de andere kant van het huis. De schade aan hun huis is wel aanzienlijk.