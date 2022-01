Auto met vier inzittenden gaat over de kop door overdreven snelheid

Een Skoda Fabia met vier inzittenden rijdt rond 17.15 uur vanuit Ledegem naar Moorsele, via de Ledegemstraat. Net voorbij een bocht naar rechts verliest de bestuurder uit Wevelgem de controle over het stuur. De slippende auto botst tegen een tuinomheining, vliegt tegen een boom, gaat over de kop en komt tot stilstand op straat. Geen brand

De slachtoffers kunnen zelf via de achterruit het wrak verlaten. De brandweer komt ter plaatste door een rookontwikkeling, maar uiteindelijk ontstaat er geen brand. De vier mannen krijgen de eerste zorgen toegediend om daarna naar het ziekenhuis van Kortrijk en Menen gebracht te worden.

De straat was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De omheining van de bewoners is compleet vernield.

Overdreven snelheid

Aangezien de jongens te snel reden, komt opnieuw de discussie dat er een verkeersremmende maatregel nodig is. De Ledegemstraat is volgens buurtbewoners de enige invalsweg naar het centrum van Moorsele zonder zo'n maatregel. Het is niet de eerste keer dat er een ongeval gebeurd in de Ledegemstraat.