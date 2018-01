Auto op zijn dak in de berm in Kortrijk

Bij een zware aanrijding op de E17 in Kortrijk zijn gisteravond twee gewonden gevallen.

Het ongeval gebeurt net voorbij de oprit Kortrijk-Oost van de E17. Er is op dat moment sterk vertraagd verkeer en op de invoegstrook rijdt een terreinwagen een Opel Corsa aan. Die belandt op zijn dak in de grasberm. De brandweer komt ter plaatse om de twee inzittenden te bevrijden. Ze worden naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de terreinwagen is ongedeerd. Door het ongeval blijven de invoegstrook en de rechterrijstrook van de snelweg richting Frankrijk een tijdlang afgesloten.