In de Rozeveldstraat te Torhout gebeurde vrijdagavond even na 22.00 uur een bizar ongeval.

Een kleine personenwagen die richting Torhout reed schatte een bocht verkeerd in en reed rechtdoor tegen de gevel van een woonhuis. De bestuurder kwam er met de schrik vanaf maar de schade aan de villa is aanzienlijk. De brandweer kwam ter plaatse om de muur te inspecteren maar reëel instortingsgevaar was er niet. Bij daglicht zal de schade pas echt blijken.