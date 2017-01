Een ouder koppel dat met hun kleine personenwagen in de van richting Veurne reed, is zaterdagavond op de N8 ter hoogte van Hoogstade bij Alveringem in de sloot beland. Beide inzittenden zijn door de brandweer van Lo-Reninge en Veurne uit hun wagen bevrijd.

De vrouwelijk passagier is ter plaatste door het MUG-team verzorgd, ze is zwaargewond. Samen met haar man die lichtgewond is, is ze naar het ziekenhuis van Veurne overgebracht. Het zou kunnen dat de bestuurder even is ingedommeld en zo naast de N8 is beland. Er zijn geen andere voertuigen bij betrokken.

Op de plaats van het ongeval moest het verkeer een tijdlang over één rijstrook.