Deze morgen vatte een grijze Peugot met Franse nummerplaten ter hoogte van de oprit in Waregem vuur. Dat meldt De Krant van West-Vlaanderen.

De bestuurder kon zijn wagen tijdig op de pechtstrook parkeren en zichzelf in veiligheid brengen. De hulpdiensten kregen de brand snel onder controle, maar de wagen was niet meer te redden. Tijdens de blus- en takelwerken werden de midden- en rechterrijstrook even afgesloten, wat voor lichte verkeershinder zorgde. Er raakte niemand gewond bij het incident.