In Knokke strijkt vandaag voor het achtste jaar op rij de Zoute Grand Prix neer.

Vier dagen lang is de mondaine badstad in de ban van exclusieve oldtimers en sportwagens. De prijskaartjes van deze wagens zijn vaak duizelingwekkend.

Op de Zoute Grand Prix Sale is er zo'n exemplaar voor maar liefst 1,2 miljoen euro geveild. Dat is meteen de duurste ooit in ons land.