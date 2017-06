Auto wassen met leidingwater vanaf morgen verboden

Dat betekent onder andere dat het verboden is om met stadswater je auto te wassen, dat je je gras niet meer mag besproeien of een zwembad mag vullen.

Ondanks de oproep tot zuinigheid in waterverbruik van vorige week vrijdag, zien watermaatschappijen een stijging van het verbruik met pieken tot 40 pct meer dan een gemiddelde dag. Daarom bereidt minister Schauvliege een verbod op niet-noodzakelijk gebruik van drinkwater voor, dat donderdag al in gaat. Dat betekent concreet dat onder meer geen gazons gesproeid mogen worden, of auto's gewassen of zwembaden gevuld.

Dat verbod is afdwingbaar, er kunnen bij overtredingen pv's opgesteld worden, maar op de eerste plaats rekent de minister erop dat de bevolking voldoende gezond verstand aan de orde legt om de noodzaak daarvan in te zien.