Autobestuurder komt om het leven in Oostende

Gisteravond is op de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende een dodelijk ongeval gebeurd.

Ter hoogte van het vogelopvangcentrum ging een autobestuurder van 28 uit Middelkerke van de weg af. Het voertuig belandde in de gracht, raakte een duiker en werd opnieuw op de weg gekatapulteerd. De klap was enorm, de bestuurder werd uit de wagen geslingerd. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse. De Nieuwpoortsestenweg was gedurende meerdere uren voor het verkeer afgesloten.