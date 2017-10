Een autobestuurder is vannacht om het leven bij een ongeval in Westrozebeke, weet Radio Twee West-Vlaanderen.

Hij belandde met zijn wagen frontaal tegen een boom op de Provinciebaan in de buurt van de rotonde in Sleihage. Het fatale ongeval gebeurde rond een uur of drie. De Provinciebaan was uren gesloten voor het verkeer.