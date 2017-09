Autobestuurder niet schuldig aan dood jonge fietser

Een jongeman uit Wielsbeke die vorig jaar een jongeman heeft aangereden in Oostrozebeke, is niet schuldig aan de dood van het slachtoffer.

Dat is de opmerkelijke uitspraak van de politierechter in Kortrijk. De bestuurder had nochtans te veel gedronken en reed ook te snel. Het ongeval gebeurde op 1 november vorig jaar. Twee broers staken toen met de fiets de straat over, na een uitstapje. Ze hadden geen voorlicht. De jongste broer werd tijdens het oversteken gegrepen door een wagen. Het slachtoffer van 17 overleed ter plaatse. Volgens de advocaat van de bestuurder kon hij het ongeval niet vermijden. De rechter heeft die redenering gevolgd. Hij oordeelde dat de man niet verantwoordelijk is voor de dood van het slachtoffer. Hij kreeg wel een rijverbod van een maand omdat hij gedronken had.