Autobus omgebouwd voor mobiele corona-testen

In Brugge is een testbus voorgesteld om mobiele corona-PCR-testen uit te voeren. Het initiatief komt van Eurofins, een netwerk van laboratoria dat in Brugge een erkend COVID-testcentrum heeft.

De bus is op een week tijd omgebouwd bij een busbedrijf uit Zwevegem, nu al is er interesse uit het buitenland. Dit is de testbus van Eurofins, een netwerk van Europese laboratoria. De groep wil vanuit het erkende COVID19-testlab in Brugge de boer op gaan en in de bus mobiele coronatesten uitvoeren. Het gaat om de PCR-test met een keel- of neuswisser.

Voor testen bij bedrijven

'Lokale overheden vragen doelgericht bepaalde bevolkingsgroepen te testen', zegt Tibo Demoor van Eurofins. 'Ook bedrijfsleiders die op flexibele manier hun werknemers willen testen. Deze bus staat ook klaar voor clustertesten van de federale overheid.'

In de bus kunnen ze per dag tot 400 PCR-testen afnemen. Dit is een vroegere kantoorbus die op amper één week tijd is omgebouwd door een busgaragebedrijf uit Zwevegem. Frederik Vanthieghem van Vantieghem Bus en Coach: 'We hebben die uitgerust met twee kabinetten. Er is een administratief en een testgedeelte. Er is ook een speciale luchtreiniger met UV-licht en ozongeneratie.'

Interesse uit buitenland

Eurofins Brugge is eigenlijk een klinisch forensisch labo, dat vooral werkt rond DNA-onderzoek in opdracht van justitie. Maar sinds mei vorig jaar is het ook erkend voor de analyse van PCR-stalen met de bekende wissers. Het labo test momenteel zeven dagen op zeven op covid-19.

Het labo in Brugge analyseert heel wat stalen uit de sportwereld. Tot de klanten behoren ondermeer de Nederlandse voetbalbond, maar ook de internationale Formule-1- en de tenniswereld. Voor het concept van de coronatestbus is al interesse uit het buitenland.