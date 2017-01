Hij reed met een Citroën Jumper weg in een onbewaakt moment, want de motor was aan het draaien. Dankzij het Track&Trace-systeem van het voertuig kon de auto gevolgd worden. In Wetteren ging de wegpolitie van Oost-Vlaanderen achter de dief aan, in Affligem kwam het tot een aanrijding, daarbij ramde de verdachte het politievoertuig. De inzittende agenten raakten lichtgewond. De verdachte vluchtte te voet verder, maar werd dankzij bewoners ingerekend.