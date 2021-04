Autodieven richten ravage aan in Roesbrugge

In Roesbrugge bij Poperinge hebben autodieven zaterdagavond een grote ravage aangericht. Op hun vlucht richting de Franse grens ramden ze een 10-tal wagens, waarvan er uiteindelijk vijf getakeld moesten worden.

Rond 19u30 zaterdagavond gingen onbekenden aan de haal met een Volvo XC60 waaraan een aanhangwagen voor dieren hing. Ze stalen de wagen uit een loods langs de Sint-Sixtusstraat in Poperinge. Een getuige van het diefstal besloot de dieven te achtervolgen. Daarop drukten de dieven het gaspedaal stevig in en scheurden via het centrum van Roesbrugge richting de Franse grens.

Daders spoorloos

In de smalle Professor Rubbrechtstraat liep het echter helemaal mis. De Volvo XC60 ramde een lange rij geparkeerde wagens. Enkele wagens werden zelfs weggekatapulteerd. Zeker vijf wagens moesten getakeld worden. Bij het ongeval verloor de aanhangwagen een reservewiel, al kon dat de daders weinig deren. De dieven zetten hun vlucht verder en slaagden erin de Franse grens over te steken. De getuige staakte daarop de achtervolging. De politie ging nog op zoek naar de daders, maar dat leverde niets op.