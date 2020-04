Autogarages starten beperkt op en hopen op meer

Nu kunnen enkel dringende herstellingen worden uitgevoerd. Het Nationaal Crisiscentrum kondigde gisteren een versoepeling aan van de coronarichtlijnen: ook winterbanden kunnen voortaan worden vervangen door gewone exemplaren.

"En daardoor kregen we wel zo'n 30 telefoontjes voor onze vier vestigingen in Kuurne, Roeselare, Menen en Kortrijk", zegt Sophie Devos van autogarage Devos-Capoen.

50 nieuwe wagens klaar voor klant

Normaal werken er in alle vier de vestigingen samen 55 mensen maar nu zijn dat er heel wat minder. Er is één permanentiedienst en dat enkel in Kuurne.

Bij Devos-Capoen staan trouwens zo'n 50 nagelnieuwe voertuigen klaar voor de klant. Maar die nieuwe eigenaars moeten dus nog even geduld hebben.