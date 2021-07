Autogroep D'Ieteren koopt zich in bij TVH Parts Waregem

Autogroep D'Ieteren koopt zich in bij TVH Parts, de onderdelenspecialist voor vorkheftrucks in Waregem. D'Ieteren legt ruim 1,1 miljard euro neer voor veertig procent van de aandelen.

D'Ieteren Groep neemt het belang over van de familie Vanhalst. Bovendien is het bedrijf een partnerschap aangegaan met de familie Thermote om de ontwikkeling van het bedrijf op lange termijn te ondersteunen.

TVH Parts is een mondiale speler voor onderdelen voor vorkliften, industriële, bouw- en landbouwmachines. Het bedrijf is volgens D'Ieteren wereldleider in die markt. De heftruckonderdelenspecialist met hoofdzetel in Waregem telt 81 vestigingen in 26 landen op alle continenten. Er werken 4.500 medewerkers. Er is sprake van 17.000 verwerkte bestellingen per dag. De overeenkomst waardeert TVH op 3,65 miljard euro.

Herverdeling

Eerder raakte al bekend dat de families Thermote en Vanhalst elk een eigen weg kiezen.Voorafgaand splitste TVH in 2018 de activiteiten op in twee entiteiten die onder TVH Group vallen: TVH Parts en Mateco Holding, dat hoogtewerkers en heftrucks verkoopt en verhuurt. Vorig jaar raakte via de kranten bekend dat de familie Thermote de meerderheid in TVH Parts neemt en de familie Vanhalst de volledige controle over Mateco krijgt.