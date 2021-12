Automobiliste ontsnapt nipt aan de dood op overweg

Net voor de trein voorbijreed kon de vrouwelijke autobestuurder van 25 jaar uit haar voertuig stappen, ze bleef ongedeerd. De wagen daarentegen werd frontaal aangereden is rijp voor de sloop.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de vrouw de afslag net over het spoor moest hebben, maar ze draaide dus te vroeg af.

De trein was op weg naar De Panne en er zaten enkele tientallen reizigers op. Ze werden geëvacueerd en werden met een bus naar het station van Lichtervelde gebracht. Door het ongeval was het treinverkeer tot vanochtend onderbroken tussen Deinze en Lichtervelde. Er werden vervangbussen ingelegd en het treinverkeer werd omgeleid.

Extra aanduidingen en verlichting?

De burgemeester van Ardooie Karlos Callens brengt het ongeval straks op het schepencollege: "Misschien kunnen we daar de openbare verlichting wat aanpassen. We kunnen daar ook even met Infrabel over praten. Misschien moeten er ook op de weg wat extra aanduidingen aangebracht worden zodat de mensen zien dat de weg niet de spoorweg is, maar wel de weg die er juist naast ligt. Ik denk dat er mogelijkheden zijn om daar iets aan te doen. We gaan dat zeker bekijken". (Lees verder onder de foto)

Info doorbellen

Wie met zijn wagen op het spoor belandt panikeert en probeert vaak zelf het voertuig weg te duwen, levensgevaarlijk uiteraard en kostbare tijd gaat verloren. Infrabel wijst op een stickers die aan elke overweg hangen. Woordvoerder Thomas Baeken: "Ga op afstand staan en dan zie je op de aanwezige palen alle informatie die je kan doorgeven ofwel via het nummer 101 of 100 of 112. Geef al deze informatie door en zij kunnen de verkeersleiding van Infrabel bellen en dan kunnen wij meteen het treinverkeer stilleggen. Dat is eigenlijk de beste manier om een aanrijding te vermijden".