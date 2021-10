Auto's en oprit in brand in Assebroek: kwaad opzet in het spel?

Het vuur sloeg zelfs over op de woning, maar iedereen kon zich op tijd in veiligheid brengen. De politie is een onderzoek gestart, want er zijn sterke aanwijzingen van kwaad opzet. De auto's stonden geparkeerd op de oprit van de woning in de Joseph de Schepperstraat. De inwoners lagen te slapen, het waren de buren die alarm sloegen. (Lees verder onder de foto)

Molotovcocktails?

Bewoner Marc Guidee: "Vannacht om vier uur werd ik wakker gemaakt door de buren, toen ik in mijn bed lag. De auto's op de oprit stonden in brand. We zijn onmiddellijk naar buiten gelopen. Een kindje, mijn zoon, mijn schoondochter en mijn vrouw. We konden niks meer doen, alles stond al in lichterlaaie," getuigt hij. "Ik geloof niet in een technisch mankement, ze zouden in brand gestoken zijn. Er zijn buren die mensen hebben zien weglopen. Molotovcocktails of zoiets."

De brand ontstond blijkbaar in de wagen van de zoon die nog maar net zijn rijbewijs en voertuig heeft. De brandweer kon verhinderen dat de vlammen oversloegen op het huis, maar toch is er heel wat schade. Het parket is een onderzoek gestart. Er zou een link zijn met de dodelijke steekpartij in Oostkamp.