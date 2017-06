Die is vandaag in het Wielingendok aangekomen. De treinrit vertrekt uit China en rijdt over Rusland, Wit-Rusland, Polen en Duitsland. De reis neemt een twintigtal dagen in beslag. Jaarlijks zouden er in Zeebrugge zo'n 30.000 tot 40.000 Volvo's moeten aankomen die bedoeld zijn voor de Europese markt. De trein zal vier tot zes keer per week rijden en kan zowat 176 Volvo's in containers vervoeren die vanuit Zeebrugge verdeeld worden.