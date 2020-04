Autoschepen kunnen waar niet lossen in Zeebrugge

Dat bevestigt de haven van Zeebrugge. De schepen worden voorlopig niet gelost omdat er plaatstekort is om auto's te stockeren in de haven. Omdat de autoverkoop in Europa bijna volledig stilligt door de coronacrisis blijven auto's staan in de haven van Zeebrugge. Ondertussen zijn al extra percelen vrijgemaakt om auto's te stockeren maar de schepen met auto's bleven tot vorige week toekomen. Daarom worden schepen die nog toekomen niet meer gelost.

Schepen blijven liggen

"De schepen meren aan in onze haven maar de auto's blijven aan boord. Ze mogen dus blijven liggen", klinkt het bij de haven van Zeebrugge. Normaal moeten schepen betalen voor hun ligplaats aan de kaai maar dat heeft de haven geschrapt voor de eerste 30 dagen na aankomst. De autobehandelaars en de haven hopen dat de autoverkoop snel opnieuw op gang komt.

