Autosnelwegparkings beter beveiligd en niet altijd meer open

Er is een structurele oplossing voor de bewaking van de autosnelwegparkings in de maak. Bedoeling is de parkings beter te beveiligen via een systeem van kort- en langparkeren waarbij er op de parkings voor langparkeren gewerkt wordt met omheiningen en ANPR-camera's

Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) vandaag geantwoord op vragen van Marino Keulen (Open Vld) en Martine Fournier (CD&V).

Sinds vorig najaar werden de snelwegparkings Jabbeke, Mannekensvere en Drongen bewaakt door private bewakingsfirma's. Die maatregelen kwam er door een toenemende druk van transitmigranten die op die parkings probeerden binnen te dringen in vrachtwagens in de hoop op die manier in Engeland te geraken. Maar de maatregel liep af op 31 december. Niet iedereen was even gelukkig met het wegvallen van die privébewaking.

West-Vlaanderen

De kwestie werd vandaag in het Vlaams Parlement aangekaart. Minister van Mobiliteit Ben Weyts stelde een aantal acties in het vooruitzicht. Zo komt er een systeem van kort- en langparkeren om de beveiliging op de parkings te verbeteren en inklimming van illegalen tegen te gaan. De parkings voor langparkeren worden beveiligd met een stevige omheining en ANPR-camera's.

Specifiek voor West-Vlaanderen komt er in Westkerke een parking voor langparkeren die vanaf april 2017 beschikbaar is. Kortparkeren zal nog kunnen in Jabbeke en Mannekensvere. Vanaf april worden beide parkings 's nachts gesloten voor rustende vrachtwagenchauffeurs.