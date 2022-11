Autoterminal in Zeebrugge staat afgeladen vol

Door de congestie moeten autoterminals nieuwe trafiek afslaan en komt de vlotte verwerking van de wagens in het gedrang.

Het probleem is echter niet volledig nieuw. De bestellingen door autoconstructeurs lopen al maanden achter en het autotransport gebeurt steeds minder over de weg. Daardoor staan veel Europese haventerminals vol met wagens.

"Ruimte raakt op"

"Ook bij ons geraakt de beschikbare ruimte op, zegt Marc Adriansens van International Car Operators tegen Flows.

"Onze 375 hectare, 250 in Zeebrugge en 125 in Antwerpen, staan zo goed als vol. We doen wat we kunnen om operationeel te blijven."

Samenwerking binnen de sector heeft overigens weinig zin omdat alle beschikbare terreinen gevuld zijn.

Naar volgend jaar toe zou het probleem niet meteen verholpen zijn, gezien de stijgende import van Chinese wagens via onze havens