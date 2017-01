Meer over dit onderwerp vanavond bij FOCUS en WTV

Dagelijks worden er op het Belgische spoorwegdomein tientallen overtredingen vastgesteld, ook in West-Vlaanderen.

Daarom is Infrabel gestart met een sensibiliseringsactie. Ze trekken België rond met een autowrak die betrokken was bij een ongeval aan een overweg. Deze morgen hielden ze halt in Ingelmunster.