Avanti Brugge haalt het van Ieper en pakt vijfde titel op rij

In de tweede landelijke van het basketbal heeft Avanti Brugge zich tot kampioen gekroond. 't Was de 5de titel op een rij. Avanti haalde het met 65-56.

Tijdens het eerste kwart neemt Brugge het spel direct in handen. Ook in het tweede kwart trekken de Bruggelingen die lijn door, maar dat is buiten de Ieperlingen gerekend. De bezoekers knokken zich helemaal terug in de wedstrijd: 26-32 is de ruststand.

Ook in de tweede helft gaan de bezoekers op dat elan door, maar het is uiteindelijk toch Avanti dat de wedstrijd naar zich toetrekt. Van 57-56 gaat het naar 65-56 en dat is meteen ook de eindstand.

Coach van Avanti Werner Rotsaert blikt trots terug op de wedstrijd: "Onze ervaring en conditie hebben de doorslag gegeven. Op karakter, niet eens op talent." Ook bij Ieper zijn ze heel tevreden over hun eigen prestatie. Ondanks de nederlaag gunnen ze Avanti de titel. "Ze waren de sterkste over heel het seizoen", aldus Fabrice Martin, coach van Ieper.