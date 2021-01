Avelgem steekt huisstijl in nieuw kleedje

De gemeente Avelgem zet 2021 in met een nieuwe look. Avelgem kiest meteen ook voor een nieuw logo met frisse kleuren en zet z'n ligging langs de schelde centraal.

Dat Avelgem fier is een Scheldegemeente te zijn, is duidelijk te merken in de nieuwe huisstijl die de gemeente ontwikkelde. De combinatie van blauw en groen en de slagzin "Avelgem aan de Schelde" dragen die trots dan ook perfect uit. Daarnaast kreeg ook de bekende 'fietsbrug' of IJzerwegbrug, die West-Vlaanderen verbindt met Oost-Vlaanderen en Henegouwen, een centraal plekje in het nieuwe logo.

De nieuwe huisstijl van de Scheldegemeente zal ook terug te vinden zijn in het straatbeeld. Van vlaggen over muurframes tot broodzakken en zelfs ook het nieuwjaarsgeschenk voor de inwoners, een opvouwbare winkeltas, zitten in een nieuw kleedje. De inwoners van de gemeente worden dus wakker in een nieuw, fris Avelgem.