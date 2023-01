Avonturier beklimt hoogste berg in Zuid-Amerika: "Eerste van zeven"

Een nieuw jaar is begonnen. De tijd van goeie voornemens en uitgestelde plannen waar je eindelijk werk van wil maken. Zoals bergbeklimmer en avonturier Koen Darras uit Wijnendale, bij Torhout. Hij heeft net de Aconcagua beklommen in Argentinië, z’n eerste van de 7 'summits'.

Binnen de drie jaar wil Koen op elk continent de hoogste berg beklimmen. En dat in twee maanden tijd. Met de Aconcagua heeft hij zijn eerste van de 'seven summits' bedwongen De volgende uitdaging is dit najaar. De Vinsonberg op Antarctica, die is 4.892 meter hoog.

"Strijd tegen jezelf"

Bergen beklimmen is de ultieme strijd tegen jezelf, zegt Koen. De weg naar de top is belangrijker dan de top zelf. Een berg bedwingen is voor 70 procent een mentale krachttoer en daar kom je pas achter als je onderweg bent.

"Het beklimmen van een berg is één iets", zegt Koen Darras. "En dat is het leuke stuk. Het zijn vooral de omstandigheden die het zwaar maken. Maandenlang op de koude grond liggen, uit een zakje eten uit een potje. Koude nachten min twintig, min dertig een ijzige wind. Op zich is dat ook iets. Je kiest er voor maar het zijn vooral de omstandigheden die het zwaar maken."

Zeven toppers op lijstje

Het klimmen heeft Koen gemaakt tot wie hij nu is. Met zijn bedrijf Travel Base organiseert hij reizen met de focus op natuur. De Mount Everest staat als laatste op zijn lijstje van de 7 Summits. Tegen dan, binnen zowat drie jaar, hoopt hij klaar te zijn met zijn boek over het beklimmen van de hoogste toppen.

BEKIJK OOK: 'Koen Darras beklimt hoogste bergtop op elk continent" (11/05/2022):