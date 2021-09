AWV na derde zware ongeval in enkele dagen op E403: ""We hebben alles gedaan wat mogelijk is qua signalisatie. Wees alert"

"We hebben alles gedaan wat mogelijk is qua signalisatie en zelfs meer dan wettelijk voorgeschreven is. Er staat al een 'tekstkar' tien kilometer voor de werfzone, die werken aankondigt. Er is ook een graduele snelheidsafbouw. Van 120 over 90, 70 en 50 op de doorsteken en dan nog eens drie tekstkarren aan de werfzone," zegt Dirk Vanhuysse van het Agentschap Wegen en Verkeer.

