Het aantal coronapatiënten stijgt ook snel bij AZ Damiaan in Oostende. Daarom beperkt het ziekenhuis nu de bezoekregeling. Voortaan mag je maar om de twee dagen op ziekenbezoek. De drastische maatregel moet het risico op nieuwe besmettingen zo veel mogelijk inperken.

Het AZ Damiaanziekenhuis vraagt sinds vandaag om enkel op patiëntenbezoek te komen als het strikt noodzakelijk is. Bovendien moet ziekenbezoek voortaan op afspraak en mag je in de gewone zorgafdelingen maar om de twee dagen op bezoek komen. Het Damiaanziekenhuis wil zo meehelpen om een golf aan nieuwe besmettingen te voorkomen en beklemtoont dat het ziekenhuis een veilige omgeving is.