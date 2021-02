AZ Damiaan heft opnamestop langzaam maar zeker op

Het ziekenhuis AZ Damiaan in Oostende heft vanaf morgen de opnamestop gefaseerd op. De corona-uitbraak, die deze maand het ziekenhuis trof, is onder controle.

Dankzij kordate maatregelen, een onmiddellijke opnamestop, en een screening in het ziekenhuis is het opnieuw mogelijk om geleidelijk aan weer patiënten op te nemen. Twee weken geleden is een opnamestop afgekondigd toen meerdere patiënten en medewerkers besmet waren met COVID-19. Aanvankelijk zou de opnamestop een week duren maar uiteindelijk werden het er twee.

Goed nieuws! Ons ziekenhuis heft vanaf morgen vrijdag 26 februari de opnamestop gefaseerd op.

De uitbraak, die ons ziekenhuis deze maand trof, is onder controle. Dankzij de kordate maatregelen, de onmiddellijke opnamestop, en de ziekenhuisbrede screening. pic.twitter.com/AtwlZ0vOb0 — Az Damiaan (@azdamiaan) February 25, 2021

