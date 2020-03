Het liet de gevel van het ziekenhuis verlichten als dank voor hun inspanningen.

Alle medewerkers een hart onder de riem steken. Zij die achter de gevel van het gebouw de best mogelijke zorg bieden in zware omstandigheden, lieten wij vanavond stralen. Thx to Hive!#ostenders #ostendersagainstcorona #azdamiaan #oostende #lights pic.twitter.com/hmXxWJSHsu

— Az Damiaan (@azdamiaan) March 22, 2020