AZ Delta belooft extra personeel na vakbondsactie

Volgens hen is het personeel de speelbal van het ziekenhuisbeleid en gaat het gebukt onder een golf van reorganisaties en veranderingsprocessen. "Wij hebben niets tegen ambitie", zeggen de vakbonden, "maar wel als die ambitie ten koste gaat van de zorg voor de medewerkers op de werkvloer. Het management houdt al een hele tijd de personeelsinzet in een budgettaire wurggreep waardoor stilaan de zorg voor de patiënt en de zorg voor het personeel in gevaar kom".

Ze hekelen onder meer de ondermaatse personeelsbestaffing, het hoge ziekteverzuim als gevolg van overbelasting en de vele overuren. Ze dreigen ermee niet mee te werken aan het behalen van een extern kwaliteitslabel dat het ziekenhuis in het najaar wil bekomen.

Overleg

Vanmiddag was er overleg tussen directie en vakbonden. En dat wierp meteen vruchten af. Er zullen de komende maanden 40 personeelsleden aangeworven worden. Directeur Luc Rosseel wijst er voorts op dat het ziekteverzuim niet hoger is dan in andere ziekenhuizen. En de werkdruk is ook hoog, zegt hij, omdat veel medewerkers opleidingen moet volgen, onder meer in het kader van het net ingevoerde elektronisch patiëntendossier.