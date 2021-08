AZ Delta en Jan Yperman krijgen volwaardige ziekenhuisschool

Voor kinderen uit het basisonderwijs komen er nieuwe vestigingsplaatsen voor een ziekenhuisschool in AZ Delta in Roeselare en in het Jan Yperman-ziekenhuis in Ieper. Daar komen ook volwaardige ziekenhuisscholen voor scholieren uit het secundair onderwijs.

Kinderen en jongeren die langdurig verblijven in een ziekenhuis, een preventorium of een andere residentiële setting kunnen terecht in een ziekenhuisschool. Daar krijgen ze een aangepast programma met de belangrijkste leerstof. Daardoor lopen ze geen al te grote achterstand op.

In het AZ Delta zullen drie kinderen les kunnen volgen en in het Jan Yperman-ziekenhuis nog eens zeven kinderen. In de ziekenhuizen zijn nu al zogenaamde ‘diensten met onderwijsbehoeften’ (DMOB) actief, maar die werkingen worden nu uitgebouwd tot volwaardige ziekenhuisscholen.