Zo zal het ziekenhuis de patiëntenverenigingen beter bekend maken bij haar patiënten. Ook krijgen de verenigingen méér inspraak in het ziekenhuisbeleid. Ze kunnen namelijk feedback geven over hun ervaringen in het ziekenhuis om zo nodig bij te sturen in functie van een betere zorg. In Duitsland bestaat zo een wisselwerking al langer, maar in ons land is AZ Delta koploper.