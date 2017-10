AZ Delta heeft vernieuwde dienst neurorevalidatie

De hele week staat trouwens in het teken van die aandoening. Wij konden even mee de revalidatie volgen van Delphine Rosseel in AZ Delta. Enkele maanden geleden kwam ze van haar werk in een kapsalon in Ingelmunster toen ze een heel zwaar verkeersongeval had.

Naar schatting 247.000 Vlamingen hebben een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Dat zijn zo’n 30 patiënten per huisarts. Voor de patiënt is dit een vreselijke diagnose, met vaak een langdurige revalidatie tot gevolg. Vaak kan je niet zien dat iemand een NAH heeft. Voor vele mensen is NAH dan ook een onbekende aandoening. AZ Delta wil daar verandering in brengen door zijn deuren open te stellen.