AZ Delta krijgt 80 tablets van anonieme weldoener

Een mooi cadeau, zegt AZ Delta. De tablets worden gebruikt door patiënten die nu vlotter kunnen skypen met familie en vrienden, nu er bijna geen bezoek meer mogelijk is.

In een mededeling op Facebook bedankt het ziekenhuis de gulle schenker: “Van deze schenking zijn we stil geworden. Heel wat patiënten monteren nu helemaal op als ze - al is het virtueel - een babbeltje kunnen doen met hun familie en hun naasten. Dank zij deze milde gift zullen patiënten dat nu veel meer kunnen doen en dat maakt het voor hen in deze moeilijke situatie toch wel draaglijker. De tablets zullen, ook na de coronacrisis, blijvend ingezet worden om de patiëntenbeleving te bevorderen. De schenker koos ervoor anoniem te blijven, maar ook via deze weg willen we onze diepe appreciatie en dank graag uitdrukken.”