AZ Delta spoort verschillende coronavarianten op

Vanaf vandaag start het laboratorium van AZ Delta met de zogenaamde next generation sequencing (NGS) om verschillende varianten van het coronavirus te kunnen opsporen.

Via sequencing wordt de volledige genetische code van het virus geanalyseerd, waardoor nieuwe mutaties in het virus met zekerheid vastgesteld kunnen worden. Het lab beschikt dus over de nodige technologie en de kennis hiervoor. Het lab zal elke week tot 10 procent van de positieve stalen onderzoeken, meer bepaald stalen met hoge virale lading en bij aanwijzingen van nieuwe infectieclusters.

De nieuwe Britse, Braziliaanse en mogelijk ook de Zuid-Afrikaanse variant zijn verantwoordelijk voor zeer hoge virale ladingen en dus hoge besmettelijkheid. De doorverwijzende artsen zullen automatisch op de hoogte gebracht als een nieuwe zorgwekkende variant wordt gevonden. De resultaten worden ook gedeeld met het Agentschap Zorg en Gezondheid.