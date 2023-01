AZ Delta zet in op MRI-scan vanop afstand: "Personeelstekort opvangen"

AZ Delta in Roeselare wil samen met Siemens werk maken van een platform dat ziekenhuizen toelaat om bij elkaar vanop afstand scans uit te voeren.

"Dit kan een antwoord bieden op het nijpend personeelstekort in de medische beeldvorming, de kwaliteit van onderzoeken verbeteren, de wachttijden doen afnemen en de zorgnabijheid voor de patiënt doen toenemen", klinkt het.

Scanners stil door personeelstekort

Het eerste langeafstandsscan in ons land gebeurde in oktober vorig jaar. De testpatiënt bevond zich op de dienst radiologie in Rumbeke, de medewerker radiologie bediende de MRI-scanner vanuit het Kursaal Oostende.

Nu wil AZ Delta samen met Siemens Healthineers werk maken van een platform dat ziekenhuizen toelaat om hun medewerkers medische beeldvorming ter beschikking te stellen van andere ziekenhuizen. Het proefproject krijgt de naam WeScan.

Ziekenhuizen investeerden de afgelopen jaren sterk in MRI-scanners, maar ze liggen regelmatig stil door personeelstekort.

"De beschikbare mankracht stijgt niet evenredig met de werklast", vertelt Filip Rommelaere van Siemens Healthineers. "Het aantal onderzoeken zit in de lift, maar er zijn steeds minder mensen om die uit te voeren. De wachttijden voor patiënten worden daardoor langer."

Vanop afstand

Via WeScan zullen beschikbare technologen vanop afstand kunnen worden ingezet in andere ziekenhuizen.

"Minder ervaren technologen kunnen via het platform ook ondersteuning van meer gespecialiseerde technologen inroepen voor complexe MRI-scans waardoor vermeden wordt dat patiënten een tweede scan moeten ondergaan", vertelt dokter Kristof De Smet, diensthoofd radiologie van AZ Delta. De remote scans bieden ook mogelijkheden voor thuiswerk via een zogenoemde centrale cockpit.