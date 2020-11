AZ Delta ziet link tussen vitamine D-tekort en ernst coronasymptomen

Het onderzoek is gevoerd bij 186 coronapatiënten in het ziekenhuis. Het onderzoek is uitgevoerd in de eerste week van april tijdens de eerste coronagolf. 186 patiënten met ernstige symptomen van corona zijn toen onderzocht.

Dieter De Smet, labo AZ Delta: “We stelden vast dat het gehalte aan vitamine D en het percentage aan vitaminetekort verband houdt met de ernst van de aandoening en de kans op overlijden.” Vitamine D verhoogt de weerstand en zorgt ervoor dat het immuunsysteem niet gaat overreageren. Bijna de helft van de mensen heeft een tekort aan vitamine D. “Het komt heel veel voor, het hele jaar door. Het meest uitgesproken in de winter en de lente. Maar in alle leeftijdscategorieën. Vanaf 18 jaar zien we dat dat oploopt tot 40 % van onze bevolking. Wel te verstaan, ik heb het over patiënten die naar het ziekenhuis zijn gekomen.”

Vitamine D krijg je door het eten van onder meer vette vis en ook door zonlicht. Je kunt het ook met supplementen verhogen. Of het Covid kan voorkomen, is niet duidelijk. “Men moet zich bewust zijn van het feit dat niemand baat heeft bij een vitamine D- tekort. Ook niet in andere tijden. In een land als het onze, waar zonlicht onvoldoende is om voldoende vitamine D te voorzien, zou het een aangewezen strategie moeten zijn om er voor te zorgen dat je geen vitamine D tekort hebt.”

Ook bij studies in andere landen is ondertussen het verband tussen een vitamine D- tekort en ernstige aandoeningen door Covid vastgesteld.