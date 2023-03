AZ Groeninge beste niet-universitaire ziekenhuis volgens Newsweek

Het Amerikaanse tijdschrift, Newsweek, maakt jaarlijks een ranking van de Belgische ziekenhuizen. Het AZ Groeninge in Kortrijk pronkt op een zesde plaats. Daarmee zijn ze het eerste niet-universitaire ziekenhuis in de top tien.

Het AZ Groeninge in Kortrijk staat volgens Newsweek op de zesde plaats bij de 'World's Best Hospitals 2023, Belgium'; Volgens het tijdschrift is het beste ziekenhuis, het UZ Leuven. Het AZ Groeninge staat op de zesde plaats, met een score van 78,93 procent. Daarmee zijn ze opnieuw het eerste niet-universitaire ziekenhuis in de top tien.