AZ Groeninge biedt patiëntendossier digitaal aan

Patiënten van het AZ Groeninge kunnen voortaan rechtstreeks hun patiëntendossier inkijken via pc of een app op de smartphone.

Met mynexuzhealth kunnen ze bijvoorbeeld gevalideerde verslagen, onderzoeken of laboresultaten zien. De patiënt kan die informatie op eigen tempo thuis online nalezen. Een beter geïnformeerde patiënt heeft een beter ziekte-inzicht en zal zich beter aan zijn behandeling houden.

Dat patiënten hun patiëntendossier kunnen inkijken, is niet nieuw. Een afschrift of kopie opvragen van je medisch of verpleegkundig dossier kan al langer dan vandaag. Iedereen kan dergelijk afschrift tegen vergoeding naar huis laten opsturen, ten laatste twee weken na de aanvraag. Voortaan zullen patiënten hun patiëntendossier ook online kosteloos kunnen inkijken, tenminste als het gaat om een verslag dat is opgesteld na 17 oktober 2016. Wie als patiënt van AZ Groeninge een stuk uit zijn dossier wil inkijken dat dateert van voor 17 oktober 2016, moet nog op de oude manier een aanvraag doen en krijgt de gevraagde info thuis opgestuurd.

Een aantal documenten zijn voorlopig nog niet toegankelijk voor patiënten, maar zullen in latere fases zichtbaar worden. De Belgische commissie ‘Rechten voor de patiënt’ vermeldt expliciet dat mensen hun medisch dossier bij voorkeur elektronisch moeten kunnen inkijken. Tegen mei 2018 moet iedereen zich in regel stellen met die wetgeving.