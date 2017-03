AZ Groeninge heeft eigen supermarkt

Dat klinkt misschien wat vreemd, want patiënten krijgen er uiteraard alle zorg aangeboden. Maar voor de vele bezoekers en personeelsleden is zo’n buurtwinkel in het ziekenhuis duidelijk een troef. Dat blijkt al op de openingsdag. De supermarkt heeft ook een ingang in het ziekenhuis. Je vindt er eigenlijk bijna net hetzelfde als in om het even welke supermarkt. Al zijn er geen rookwaren, wel vers brood, kip aan t spit en enkele specifieke zaken. De supermarkt vervangt het winkeltje aan de hoofdingang, waar je vroeger bloemen of kranten kon kopen.