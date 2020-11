AZ Groeninge helpt jonge patiëntjes in een boomhut

Zibi's boomhut (genoemd naar de kindermascotte van het ziekenhuis) zal onder meer gebruikt worden door artsen, kinderpsychologen en spelbegeleiders en hun patiëntjes. De traditionele ziekenhuisomgeving is voor jonge patiënten soms weinig aantrekkelijk. En een meer kindvriendelijke omgeving heeft een positieve invloed op het zorgproces. (Lees verder onder de foto)

Comfortabele omgeving

De boomhut is kindvriendelijk aangekleed en rolstoeltoegankelijk en ligt in het groen. Er zijn verschillende zithoeken, wat kinderen en jongeren de kans biedt om zelf een plek te zoeken waar ze zich comfortabel bij voelen. De boomhut zal voor verschillende doelen worden gebruikt. De kinderpsychologen zullen hun gesprekken met kinderen voeren in de boomhut. Dat geldt zowel voor kinderen die op consultatie komen als voor kinderen die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ook ouders kunnen aanwezig zijn bij die gesprekken, bijvoorbeeld bij gezinstherapie. Spelbegeleiders zullen kinderen uit het ziekenhuis individueel of in kleine groepjes meenemen naar de boomhut om te spelen en te ontspannen.