AZ Groeninge klaar voor toestroom coronapatiënten

De afgelopen dagen stoomde AZ Groeninge in Kortrijk zich helemaal klaar om een toestroom van coronapatiënten goed op te vangen. Wij gingen er alvast een kijkje in het zenuwcentrum van het ziekenhuis nemen.

AZ Groeninge heeft een doordachte strategie en organisatie op punt gesteld, waardoor de instroom van coronapatiënten vlot afgehandeld kan worden. Zo werden er op een dag verscheidene tijdelijke constructies bijgebouwd en extra ruimte vrijgemaakt om voldoende capaciteit te voorzien in geval van een toestroom van patiënten. Wie mogelijk met COVID-19 besmet is, volgt een andere route via een aparte wachtzaal, waar ook een test uitgevoerd kan worden.

Speciale COVID-19 afdeling

Een deel van de spoedafdeling werd bovendien omgebouwd tot COVID-19 afdeling en ook in het operatiekwartier wordt gekeken om nog intensieve capaciteit bij te creëren, aangezien de activiteiten in de operatiezaal naar het minimum teruggeschroefd is. Daarnaast hebben we nog een aantal verpleegafdelingen, waar we voorzien om een aantal patiënten die onderweg zijn van of naar intensieve zorgen, ook bij mekaar te groeperen. ​

Bezoek uitgesloten

Bezoek is in het ganse ziekenhuis uitgesloten, maar wie om één of andere reden toch hier moet zijn, wordt al meteen aan de ingang gecontroleerd. De schoonmaakploegen krijgen hun instructies, want ze draaien momenteel op volle toeren. En de persoonlijke spullen van patiënten, zoals de vuile was, worden bijeengebracht in een aparte ruimte, waar die opgehaald kunnen worden.