AZ Groeninge mag uitbreiden, campus Reepkaai gaat dicht in 2025

Minister van welzijn en volksgezondheid Beke kwam zelf naar Kortrijk om het heuglijke nieuws te vertellen. Dat betekent dat het volledig zorgaanbod tegen het einde van 2025 daar gecentraliseerd wordt. En dat betekent ook het einde van de campus aan de Reepkaai. Daar zitten nog de afdelingen revalidatie en palliatieve zorgen. Ook het obesitascentrum Slimmer Onderweg, de STERKK onco-revalidatie en enkele ondersteunende diensten zijn er momenteel nog ondergebracht. Al die diensten krijgen een onderkomen in de nieuwbouw.

De uitbreiding betekent dat de C-vleugel uitgebreid wordt. Die is op vandaag maar voor de helft volgebouwd. Naast bijkomende consultatieruimtes is er in de C-vleugel ook plaats voor o.a. een sportmedisch centrum.