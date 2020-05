AZ Groeninge start consultaties terug op

Vanaf maandag 4 mei start het AZ Groeninge in Kortrijk de gewone raadplegingen terug op.

Het AZ Groeninge in Kortrijk bereidt zich voor op komende maandag. Vanaf dan worden de gewone consultaties, met aandacht voor de Covid-19-richtlijnen, terug opgestart. "Dit heeft een serieuze impact op ons ziekenhuis, zowel aan het onthaal als in de wachtzalen," laat het ziekenhuis weten.

In de wachtzalen werden hier en daar de zittingen van stoelen alvast verwijderd, zodat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd.

(lees verder na de foto)

Consultaties op afspraak en kleinere behandelingen worden vanaf maandag opnieuw uitgevoerd in het dagziekenhuis. Grotere ingrepen die om intensieve zorg vragen worden nog even uitgesteld tot 11 mei: nu liggen nog coronapatiënten op de dienst intensieve zorgen.

Twee stromen

Iedereen die in het ziekenhuis moet zijn komt binnen via de witte tent aan de ingang. Er zijn twee stromen: mensen die voor een consultatie komen en mensen die iets komen afhalen of brengen. Voor ze het ziekenhuis binnen mogen, wordt de koorts gemeten, en krijgt iedereen een mondmasker mee, dat ze verplicht moeten dragen.

Het ziekenhuis beklemtoont dat het veilig is om te komen. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om een bezoek aan de dokter of het ziekenhuis niet uit te stellen als je gezondheidsklachten hebt.